Латвия передала Литве и Украине председательство в EUNIC в Азербайджане

Латвия передала председательство в EUNIC Азербайджана Литве и Украине

Латвия официально передала председательство в Кластере Национальных институтов культуры Европейского союза (EUNIC) в Азербайджане Литве, которая будет осуществлять руководство совместно с Украиной.

Об этом сообщили Report в посольстве Литвы в Баку.

Церемония передачи прошла с участием посла Латвии в Азербайджане Эдгарса Скуи, который передал председательство своему литовскому коллеге Кястутису Вашкелявичюсу и послу Украины Юрию Гусеву.

С украинской стороны партнерство будет реализовано при участии как Посольства Украины, так и Украинского центра в Баку.

В совместном заявлении посольства Литвы и Украины поблагодарили Латвию за активное и плодотворное председательство в течение последних двух с половиной лет. Новые сопредседатели выразили готовность "совместно работать над укреплением европейской культуры и культурного присутствия ЕС в Азербайджане, а также над реализацией инновационных программ, отражающих богатое культурное наследие".

Послы Юрий Гусев и Кястутис Вашкелявичюс призвали партнеров к активному сотрудничеству с EUNIC в Азербайджане и выразили стремление реализовывать совместные проекты, способствующие развитию культурного диалога между Европейским союзом, его странами-кандидатами и Азербайджанской Республикой.

EUNIC - это сеть национальных культурных институтов стран - членов Европейского союза. Организация способствует межкультурному диалогу, укреплению культурных связей и продвижению европейских ценностей через совместные инициативы и проекты.

Кластер EUNIC в Азербайджане был создан в 2020 году. Его членами являются посольства Чехии, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Испании. Британский Совет является ассоциированным членом, а Представительство ЕС в Азербайджане - стратегическим партнером. Ассоциированными членами также являются посольства Грузии и Молдовы, тогда как Украина представлена как официальный партнер - в связи с тем, что Украинский институт уже входит в EUNIC на глобальном уровне.