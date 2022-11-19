Кямран Гасанли: Украв азербайджанские блюда и музыку, армяне стали самой похожей на нас нацией

Армяне – прекрасные воры и ужасные военные, о чем свидетельствует история

Армяне – прекрасные воры и плохие военные, о чем свидетельствует история.

Как передает Report, об этом популярный азербайджанский телеведущий и шоумен Кямран Гасанли заявил в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?".

"Они – воры. Все блюда и музыку у нас украли. В результате, они стали очень похожими на нас. Из-за этого мы, наверное, самая похожая нация", - сказал он, добавив, что армяне "крадут у нас всегда все самое лучшее".

По его словам, будучи переселенцами на наши земли, у армян не было другого выхода, кроме как красть азербайджанскую культуру. При этом история показывает, что воевать армяне не умеют: "Какие из них воины?! Если посмотреть в историю, нет ни одного армянина-полководца. При этом вам не хватит и двух дней, чтобы перечислить всех тюркских знаменитых полководцев".

Кямран Гасанли также высказался о развитии культуры в Азербайджане, и подверг критике состоявшийся в октябре Съезд союза писателей.

"Такие объединения как Съезд союза писателей нам сегодня не нужны - это все советское", - заявил он, отметив, что раньше артисты были свободными, а это было невыгодно коммунистическому режиму, и поэтому были введены "почетные звания", которые также сегодня не должны иметь места.

В ходе интервью азербайджанский телеведущий и шоумен также поделился мнением о нынешнем состоянии телевидения, тюркском национализме, музыке и кино, об уровне журналистике и многом другом.