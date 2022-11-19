О нас

Кямран Гасанли: Украв азербайджанские блюда и музыку, армяне стали самой похожей на нас нацией

Кямран Гасанли: Украв азербайджанские блюда и музыку, армяне стали самой похожей на нас нацией Армяне – прекрасные воры и ужасные военные, о чем свидетельствует история
Kультурная политика
19 ноября 2022 г. 11:58
Кямран Гасанли: Украв азербайджанские блюда и музыку, армяне стали самой похожей на нас нацией

Армяне – прекрасные воры и плохие военные, о чем свидетельствует история.

Как передает Report, об этом популярный азербайджанский телеведущий и шоумен Кямран Гасанли заявил в интервью Гамиду Гамидову в передаче "Поговорим?".

"Они – воры. Все блюда и музыку у нас украли. В результате, они стали очень похожими на нас. Из-за этого мы, наверное, самая похожая нация", - сказал он, добавив, что армяне "крадут у нас всегда все самое лучшее".

По его словам, будучи переселенцами на наши земли, у армян не было другого выхода, кроме как красть азербайджанскую культуру. При этом история показывает, что воевать армяне не умеют: "Какие из них воины?! Если посмотреть в историю, нет ни одного армянина-полководца. При этом вам не хватит и двух дней, чтобы перечислить всех тюркских знаменитых полководцев".

Кямран Гасанли также высказался о развитии культуры в Азербайджане, и подверг критике состоявшийся в октябре Съезд союза писателей.

"Такие объединения как Съезд союза писателей нам сегодня не нужны - это все советское", - заявил он, отметив, что раньше артисты были свободными, а это было невыгодно коммунистическому режиму, и поэтому были введены "почетные звания", которые также сегодня не должны иметь места.

В ходе интервью азербайджанский телеведущий и шоумен также поделился мнением о нынешнем состоянии телевидения, тюркском национализме, музыке и кино, об уровне журналистике и многом другом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kamran Hasanli: By stealing Azerbaijani dishes and music, Armenians have become the most similar nation to Azerbaijanis

Другие новости из категории

В Нью-Йорке открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану
ФотоВ Нью-Йорке открылась художественная выставка, посвященная Азербайджану
18 ноября 2022 г. 00:57
Шуша и южнокорейский Андонг стали городами-побратимами
ФотоШуша и южнокорейский Андонг стали городами-побратимами
17 ноября 2022 г. 17:29
В Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Госдуме пройдет фотовыставка к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
17 ноября 2022 г. 12:10
В Карабахе будет создан комплекс Art Mall
В Карабахе будет создан комплекс Art Mall
16 ноября 2022 г. 19:35
Утвержден устав Агентства кино Азербайджана
Утвержден устав Агентства кино Азербайджана
16 ноября 2022 г. 17:26
В Баку прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля
ФотоВ Баку прошло открытие XVII Международного джазового фестиваля
16 ноября 2022 г. 14:11
В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
В Баку пройдут гастроли Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
16 ноября 2022 г. 10:48
В Филармонии прошла концертная программа по случаю 100-летия Фикрета Амирова
ФотоВ Филармонии прошла концертная программа по случаю 100-летия Фикрета Амирова
15 ноября 2022 г. 20:10
Бакинский джазовый фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд
ФотоБакинский джазовый фестиваль 2022 пройдет с участием мировых звезд
15 ноября 2022 г. 16:33
Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира
ФотоПодписан протокол о намерениях по сотрудничеству между Шушой и рядом городов мира
15 ноября 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi