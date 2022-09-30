Культурные столицы Азербайджана и Европы будут углублять сотрудничество

Шуша, культурная столица Азербайджана, будет углублять сотрудничество с Веспремом, культурной столицей Европы.

Шуша, культурная столица Азербайджана, будет углублять сотрудничество с Веспремом, культурной столицей Европы.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Я очень рад встретиться с Государственным секретарем Венгрии по культуре Петером Хоппаллом и обсудить нашу двустороннюю культурную повестку дня в рамках Mondiacult - 2022. Мы договорились углублять сотрудничество между Шушей, столицей тюркского мира, и Веспремом, культурной столицей Европы", - отметил министр.

Напомним, что 31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Бурсе, город Шуша был объявлен столицей тюркского мира в 2023 году. В то же время венгерский город Веспрем также был объявлен ЕС культурной столицей Европы.