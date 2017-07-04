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    Культурный центр Шеки и Дворец шекинских ханов в номинации на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

    В Кракове открылась 41-я сессия Комитета Всемирного наследия
    © unesco.org

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Церемония открытия 41-й сессии Комитета Всемирного наследия состоялась 3 июля в Вавельском королевском замке в польском Кракове  в присутствии многих видных деятелей. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, около тысячи человек приняли участие в этой церемонии, которую открыли президент Польши Анджей Дуда, вице-премьер-министр и министр культуры и национального наследия Петр Глинский, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО Майкл Уорбс, мэр Кракова Яцек Майхровский и председатель Комитета Всемирного наследия Яцек Пурхла.

    В ходе этой сессии Комитет Всемирного наследия под председательством Яцека Пурхла, проведёт оценку состояния сохранности 99 объектов, уже включённых в Список Всемирного наследия, и 55 объектов в Списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

    Комитет Всемирного наследия также рассмотрит 35 заявок на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе шести природных и одного смешанного природно-культурного объекта, а также 26 культурных объектов, среди которых и Культурный центр Шеки и Дворец шекинских ханов (Азербайджан). 

    Работа Комитета продлится до 12 июля. 

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