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    ​Кубинский пианист выступит в Белом доме

    Чучо Вальдес даст концерт в честь Международного дня джаза в присутствии президента США

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Один из наиболее значимых современных джазовых музыкантов Чучо Вальдес 30 апреля выступит в Белом доме. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, кубинский пианист входит в состав группы избранных исполнителей, которые дадут концерт в честь Международного дня джаза в присутствии президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

    Всего приглашено два десятка артистов, которые появятся на сцене под руководством американского композитора и продюсера Джона Бизли. Музыкальное шоу под названием "Джаз в Белом доме" будет транслироваться телеканалом ABC.

    Международный день джаза отмечается пятый год подряд. В этом году празднование организовано генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и пианистом и послом доброй воли этой организации Херби Хэнкоком. 

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