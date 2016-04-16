​Кубинский пианист выступит в Белом доме

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Один из наиболее значимых современных джазовых музыкантов Чучо Вальдес 30 апреля выступит в Белом доме. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, кубинский пианист входит в состав группы избранных исполнителей, которые дадут концерт в честь Международного дня джаза в присутствии президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

Всего приглашено два десятка артистов, которые появятся на сцене под руководством американского композитора и продюсера Джона Бизли. Музыкальное шоу под названием "Джаз в Белом доме" будет транслироваться телеканалом ABC.

Международный день джаза отмечается пятый год подряд. В этом году празднование организовано генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой и пианистом и послом доброй воли этой организации Херби Хэнкоком.