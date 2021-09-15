Кристофер Нолан покинул Warner Bros. после 20 лет работы

Британский режиссер Кристофер Нолан выпустит новый фильм на киностудии Universal.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом передает The Hollywood Reporter.
Нолан работал со студией Warner Bros. с 2001 года, но решил прекратить сотрудничество. Это произошло после решения студии перейти на гибридную модель премьер: все выходящие в 2021 году фильмы одновременно появляются в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.
Нолан уже называл HBO Max «худшим стриминговым сервисом» и критиковал то, как студия Warner Bros. относится к кинематографистам.
Известно, что режиссер посвятит новый фильм «отцу ядерной бомбы» — американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, руководителю Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Какой именно отрезок жизни Оппенгеймера ляжет в основу сценария, неизвестно. Возможно, одну из ролей в картине сыграет Киллиан Мерфи, снимавшийся у Нолана в двух фильмах серии «Темный Рыцарь», картинах «Начало» и «Дюнкерк».