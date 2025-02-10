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Конкурс на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Дружба" завершится в начале марта

Конкурс на реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Дружба" завершится в начале марта Конкурс на реконструкцию и дальнейшее использование здания бывшего кинотеатра "Дружба" завершится 4 марта.
Kультурная политика
10 февраля 2025 г. 14:56
Конкурс на реконструкцию здания бывшего кинотеатра Дружба завершится в начале марта

Конкурс на реконструкцию и дальнейшее использование здания бывшего кинотеатра "Дружба" завершится 4 марта.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбяй Гасымзаде.

По его словам, на данный момент поступило более 85 заявок и их прием продолжается.

"Однако не все участники дойдут до этапа реализации – после ознакомления с работами общее количество может сократиться. 4 марта – последний день подачи заявок, после чего жюри приступит к оценке", - сказал он.

Здание бывшего кинотеатра "Дружба" на проспекте Азадлыг было построено в 50-х годах по типовому проекту. Кинотеатр прекратил деятельность в середине 90-х годов, с тех пор здание не используется.

В декабре 2024 года Союз архитекторов Азербайджана объявил открытый конкурс на разработку проекта реконструкции и определения дальнейшей функции здания.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş “Dostluq” kinoteatrının yenidən qurulması üçün elan olunan müsabiqə martın əvvəli başa çatacaq

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