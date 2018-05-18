Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Колумбийская театральная труппа выступит в Баку. Как сообщили Report в посольстве Колумбии в Азербайджане, 19 мая бакинским зрителям будет представлен спектакль "Простодушная Эрендина".

Выступление состоится на сцене Русского Драматического театра, в рамках завершения III Шекинского Международного Театрального Фестиваля.

Билеты продаются в кассах Русского Драматического Театра. Спектакль будет на испанском языке в сопровождении русских субтитров.