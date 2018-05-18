 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Колумбийская театральная труппа выступит в Баку

    Бакинским зрителям будет представлен спектакль Простодушная Эрендина

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Колумбийская театральная труппа выступит в Баку. Как сообщили Report в посольстве Колумбии в Азербайджане, 19 мая бакинским зрителям будет представлен спектакль "Простодушная Эрендина".

    Выступление состоится на сцене Русского Драматического театра, в рамках завершения III Шекинского Международного Театрального Фестиваля.

    Билеты продаются в кассах Русского Драматического Театра. Спектакль будет на испанском языке в сопровождении русских субтитров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi