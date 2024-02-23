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Кластер Объединения институтов культуры стран ЕС объявил о расширении

Кластер Объединения институтов культуры стран ЕС объявил о расширении Кластер Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture) объявил о расширении, таким образом Грузия и Молдова стали ассоциированными членами, а Украиной стала партнером кластера.
Kультурная политика
23 февраля 2024 г. 16:22
Кластер Объединения институтов культуры стран ЕС объявил о расширении

Кластер Объединения институтов культуры стран Европейского союза (European Union National Institutes for Culture) объявил о расширении, таким образом Грузия и Молдова стали ассоциированными членами, а Украина стала партнером кластера.

Как передает Report, целью расширения Объединения в период председательства Латвии является демонстрация солидарности с Украиной.

Советник посольства Латвии в Азербайджане Виа Буша отметила, что с инициативой по расширению платформы выступил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"За время нашего председательства в EUNIC, посольство организовало много мероприятий в сфере культуры: день европейских языков, литературы и т.д.",- рассказала она.

В свою очередь, посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя подчеркнул, что цель расширения кластера - солидарность с Украиной является одной из важных составляющих политики многих европейских государств.

"Мы с надеждой смотрим в будущее, это был очень активный период нашего председательства, была проведена большая работа по ряду направлений",- добавил посол.

В ходе мероприятия посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски отметил, что Польша готова поддерживать все инициативы кластера и впредь.

"Мы с нетерпением ждем новых инициатив. С новыми ассоциированными членами и партнерами мы сможем лучше продвигать европейскую культуру",- добавил он.

Кластер EUNIC в Азербайджане был создан в 2020 году под председательством посольства Венгрии, в 2021 году председательство в нем перешло к посольству Чехии. На данный момент членами Объединения являются посольства Чехии, Венгрии, Греции, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Испании. Британский Совет, посольства Грузии и Молдовы получили статус ассоциированных членов, а Украина - статус партнера кластера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAİ ölkələrinin Milli Mədəniyyət İnstitutları tərkibini genişləndirib
Версия на английском языке ФотоEuropean Union National Institutes for Culture announce its expansion

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