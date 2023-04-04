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Кинорежиссер: Отношение к кино и искусству должно измениться в сознании

Кинорежиссер: Отношение к кино и искусству должно измениться в сознании Отношение к кино и искусству должно измениться в сознании.
Kультурная политика
4 апреля 2023 г. 13:26
Кинорежиссер: Отношение к кино и искусству должно измениться в сознании

Отношение к кино и искусству должно измениться в сознании.

Об этом в интервью Report заявил киновед, кинорежиссер, сценарист, педагог, телеведущий, актер, главный редактор киностудии "Азербайджанфильм" заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев.

По его словам, реформы, расширение технических возможностей, выделение финансовых средств могут помочь развитию кинематографа: "Но главное здесь - сознание. Должно измениться мышление режиссеров и актеров".

"Чарли Чаплин как-то пожаловался отцу, что у него мало игрушек. А отец ответил ему "вот игрушка (указывая на голову), равных которой нет в мире". Революция должна начаться в первую очередь в сознании человека. Отношение к кино и искусству должно также меняться в сознании. Другие вещи могут либо помочь, либо помешать этому развитию", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Kinorejissor: "Beyinlərdə kinoya, sənətə münasibət dəyişməlidir"

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