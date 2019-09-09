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Популярная казахстанская группа исполнит в Баку песни Магомаева

Казахстанская группа "Mezzo" исполнят в Баку песни Магомаева
В Баку 16 октября пройдет концерт популярной казахстанской группы Mezzo Казахстанской государственной филармонии им. Жамбыла

В Баку 16 октября пройдет концерт популярной казахстанской группы "Mezzo" Казахстанской государственной филармонии им. Жамбыла, передает Report со ссылкой на сообщение посольства Казахстана в Азербайджане.

На концерте под названием "Ты моя мелодия" прозвучат известные и любимые всеми песни выдающегося азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Напомним, что группа "Mezzo", выступающая в стиле классического кавера, посещала Баку 10 апреля и дала концерт в Бакинской филармонии. Концерт прошел при аншлаге.

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