Популярная казахстанская группа исполнит в Баку песни Магомаева

В Баку 16 октября пройдет концерт популярной казахстанской группы "Mezzo" Казахстанской государственной филармонии им. Жамбыла, передает Report со ссылкой на сообщение посольства Казахстана в Азербайджане.

На концерте под названием "Ты моя мелодия" прозвучат известные и любимые всеми песни выдающегося азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Напомним, что группа "Mezzo", выступающая в стиле классического кавера, посещала Баку 10 апреля и дала концерт в Бакинской филармонии. Концерт прошел при аншлаге.