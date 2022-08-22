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Казахский фольклорно-этнографический ансамбль выступил в Баку

Казахский фольклорно-этнографический ансамбль выступил в Баку Сегодня в Казахской юрте в Баку состоялось выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Қобыз сарыны" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.
Kультурная политика
22 августа 2022 г. 20:15
Казахский фольклорно-этнографический ансамбль выступил в Баку

Сегодня в Казахской юрте в Баку состоялось выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Қобыз сарыны" Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

Как сказал Report один из участников музыкального коллектива, они приехали в Азербайджан, чтобы продемонстрировать свою культуру и творчество в рамках проведения дней культуры Казахстана в Азербайджане в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Очень приятно, что мы дружим. Мы все тюркоязычные народы, мы братья и имеем общие корни", - отметил он.

Ансамбль музыкантов -мультиинструменталистов исполнил ряд народных казахских композиций.

Традиционное жилище казахстанских кочевников - юрта установлена в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном возле Бакинского морского вокзала.

Ранее, на Приморском бульваре можно было отведать национальное угощение Казахстана - баурсаки.

Помимо угощений, гости смогут узнать о туристических возможностях Казахстана, в частности в сфере этно-туризма, турах на горнолыжные курорты и т.п.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanın folklor ansamblı Bakıda çıxış edib

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