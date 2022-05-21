Карабахские скакуны и Грузия

Старинная порода - Карабахские скакуны, выведенная в Нагорном Карабахе, является национальным достоянием Азербайджана. К этой породе лошадей, пользующихся большой известностью в мире, в свое время в Грузии также проявляли немалый интерес.

Старинная порода - Карабахские скакуны, выведенная в Нагорном Карабахе, является национальным достоянием Азербайджана. К этой породе лошадей, пользующихся большой известностью в мире, в свое время в Грузии также проявляли немалый интерес.

В ходе исследования, проведенного грузинским бюро Report в соседней стране относительно связей между Азербайджаном и Грузией в области коневодства как настоящем, так и в прошлом, выяснились интересные исторические факты, связанные с этой породой лошадей.

Трагическая смерть грузинского общественного деятеля

В свое время быть владельцем карабахского коня было делом престижа для людей высшего сословия в Грузии. Одним из них был общественный и военный деятель, крупнейший грузинский поэт-романтик, князь, генерал-лейтенант русской императорской армии Александр Чавчавадзе (1786-1846). Он трагически погиб в возрасте 60 лет. И его смерть связывают именно с этой этой породой.

Вот отрывок из записи грузинского писателя и публициста Ионы Меунаргиа:

"Извозчик впряг в одноместную коляску прекрасного карабахского коня. Александр Чавчавадзе сел в коляску, и они последовали к проспекту Головина в Тбилиси (ныне проспект Руставели - прим. ред.). Когда коляска приближалась к проспекту, внезапно прямо перед ними на улицу выскочила женщина и выплеснула мыльную воду на улицу. Коляска чуть не задавила женщину. Испугавшись, лошадь встала на дыбы и стала вырываться из узды. Поняв, что не может справиться с лошадью, извозчик стал кричать князю: "Я не могу удержать коня, спасайтесь!". Александр же, пытаясь помочь извозчику, встал, чтобы дотянуться до поводьев. Правый подол его длинной шинели запутался в колесе, Александр упал на землю и ударился головой. Эта травма стала для него смертельной. Он умер на следующий день - 6 ноября 1846 года".

Улица, на которой произошла трагедия, тогда называлась улицей Давида, с 1846 года она носит имя Александра Чавчавадзе.

Грузины и их ценные карабахские кони

Русский поэт и писатель Михаил Лермонтов, часто бывавший в Тбилиси, также упоминал в своих воспоминаниях карабахских коней:

"Дом Александра Чавчавадзе был переполнен гостями, как только в Цинандали приезжали гости из Нижегородской области. Они катались на лошадях, устраивали соревнования на конях и в стрельбе. И русские, и грузины хвастались своим оружием. Можно сказать, что у каждого был кинжал наподобие меча и меч, пистолет, прикрепленный к ремню, и ружье на плече. У нижегородцев были кабардинские кони, а у грузин - ценные карабахские кони".

Слава карабахских коней в Закавказье

В тбилисской газете "Кавказ" в статье от 26 октября 1890 года, посвященной вопросам коневодства в Закавказье, были названы известные в регионе породы лошадей.

Отмечалось, что в Закавказье особенно прославились карабахские кони, отличающиеся золотистым окрасом и красивыми формами.

Еще один интересный момент в статье - цены на лошадей в различных уездах Закавказья. Выясняется, что самые дорогие лошади в то время были в Бакинском уезде. Цена за одного коня варьировалась в пределах 20-300 рублей.

Карабахский конь в подарок императорской дочери

В ходе расследования были обнаружены две фотографии карабахских коней, хранящиеся в архиве Национальной парламентской библиотеки Грузии. Согласно надписи на одной из фотографий, датированной маем 1892 года, карабахский конь и иноходец были подарками князей Цицианова и Эристова дочери императора Александра III, сестре императора Николая II, княгине Ксении Александровне.

Карабахские кони, купленные в советское время для Тбилисского ипподрома

Карабахские кони не потеряли популярности в Грузии и в советские годы. Их в свое время использовали в оздоровительном пункте, созданном при Тбилисском ипподроме. Об этом говорится в выпуске газеты "Лело" от 4 марта 1982 года:

"На столичном ипподроме создан оздоровительный пункт. Постановление ЦК Компартии Грузии и Совета Министров Грузинской ССР "О мерах по развитию конного спорта, коневодства и туризма в Грузинской Республике" от 10 декабря 1980 года способствовало совершенствованию реабилитационных работ. Согласно распоряжению, Тбилисскому государственному ипподрому была выделена площадь в 6 га и спроектирована база конного туризма. На большой площади, выделенной в Боржоми, в будущем будет построен Конно-туристический центр, в котором будут конюшни на 100 лошадей, открытый хлев и различные необходимые склады. Эффективным продолжением решения стало приобретение в прошлом году для здравницы 17 тушетских и карабахских коней".

Попытка спарить две породы

Чтобы более подробно узнать о былой славе карабахских коней в Грузии, современном состоянии коневодства, сотрудничестве с Азербайджаном в этой области мы посетили Тбилисский ипподром.

Тбилисский ипподром расположен на окраине города, недалеко от озера Лиси. Площадь предприятия со статусом ООО, функционирующего с 2012 года, составляет около 20 гектаров. В четырех конюшнях здесь содержатся около 100 лошадей. Среди них есть и украинский конь по кличке "Атмашка". В 2019 году он стал чемпионом Кавказа на проведенных в Тбилиси скачках. "Атмашка" неоднократно демонстрировал свое мастерство на скачках в Баку и возвращался в Тбилиси с наградами. Самым младшим жильцом ипподрома является 1-летний пони по кличке "Трида" – детеныш пони по кличке "Тристан" и "Изольда".

Отметим, что бывший Тбилисский ипподром имел гораздо большую площадь. Ипподром, открытый еще в XII веке, был расположен в нынешнем районе Сабуртало, и в 1998 году охватывал площадь в 570 гектаров. На территории бывшего ипподрома площадью около 40 га планируется заложить Центральный парк Тбилиси.

На ипподроме мы побеседовали с самым опытным специалистом Грузии в области коневодства Виктором Гоглидзе. Он отметил, что, наряду с карабахскими конями, высоко ценит другую породу азербайджанских коней породы делибоз: "Обе породы хороши и легки на скаку. Но как наездник, я предпочитаю делибозских коней".

Ведущий специалист отметил, что некогда в Грузии у наездников имелись карабахские кони: "Среди моих родственников по материнской линии также были наездники. Они ездили на карабахских конях на бывшем ипподроме Дидубе".

Собеседник поделился еще одним интересным фактом: "В 1980-е годы в Грузию были завезены карабахские кони. А цель заключалась в том, чтобы восстановить национальную тушетинскую породу лошадей. Была предпринята попытка спарить карабахских коней и тушетинских горных лошадей, но из-за непрофессионального подхода результат достигнут не был".

В ответ на вопрос о возможности новой попытки спаривания этих двух пород лошадей, В.Гоглидзе ответил, что это вполне возможно: "Самое главное для этого - добрая воля и необходимость. Но пока я не могу сказать, что сейчас этот вопрос настолько важен для Грузии и Азербайджана".

Мы предпочитаем сотрудничество с Азербайджаном

Коснувшись связей между двумя странами в области коневодства, специалист отметил, что Грузия в прошлом тесно сотрудничала с Азербайджаном в вопросе селекции: "В свое время в Советском союзе велась Племенная книга (Studbook). В эту книгу были включены и грузинские, и азербайджанские породы коней. Затем Азербайджану удалось сформировать свою Племенную книгу. Это был большой шаг вперед. Мы также пытались вступить в жокейский клуб Азербайджана. Были предприняты определенные шаги, но в итоге ничего достигнуто не было. Вопрос с национальной Studbook Грузии до сих пор не решен. На нынешнем этапе мы предпочитаем сотрудничать с Азербайджаном, а не с Россией".

В.Гоглидзе считает важным для Грузии продолжать сотрудничество с Азербайджаном в области селекции: "В Международный генный банк наши данные представляются через Азербайджан. Это сотрудничество продолжается, но не на желаемом для нас уровне".