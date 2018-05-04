Карабахские скакуны доставлены в Великобританию для участия в королевском конном шоу

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Карабахские скакуны доставлены в британский Виндзор для участия в мероприятии по случаю 75-летия Королевского конного шоу на следующей неделе, передает Report со ссылкой на Windsor Observer.

Отметим, что это не первое участие Федерации конного спорта Азербайджана в подобных мероприятиях. В 2016 году азербайджанские всадники выступали с собственным шоу на мероприятиях, посвященных 90-летию королевы Великобритании.

10 наездников на карабахских скакунах исполнят сложные трюки. Их выступление будет сопровождаться танцевальным ансамблем "Серхедчи", который исполнит традиционные танцы, а также впечатляющим огненным шоу.

Тренер азербайджанского шоу "Земля огней" Азер Хамзаев отметил, что участие в шоу - это прекрасная возможность продемонстрировать карабахских скакунов и традиционную культуру.

Отметим, что с 9 по 13 мая в Виндзоре пройдет серия мероприятий, приуроченных к 75-летию Королевского конного шоу в Виндзоре.