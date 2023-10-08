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Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием

Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием Фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием.
Kультурная политика
8 октября 2023 г. 14:54
Камилла Эфендиева: Фестиваль Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием

Фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest поразил всех своим великолепием.

Как передает Report, об этом журналистам сказала психолог, участница международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest Камилла Эфендиева.

"Данный фестиваль поразил не только меня своим великолепием, но и посетителей. Все были в восторге. На моих практиках мы занимались проработкой психологических травм и проблем, которые мешают воплощению желания и достижению мечты. Верю, что встречи с людьми не случайны, а эти встречи с посетителями фестиваля имеют особый смысл. Хотела бы, чтобы у нас больше проводились такие мероприятия", - сказала она.

Напомним, что сегодня проходит третий день международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, организованный при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.

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