Кабмин в ближайшие дни примет решение по зданию Salaam Cinema Baku

Министерство культуры Азербайджана представило в Кабмин окончательное заключение в связи с внесением здания, где расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku, в список охраняемых государством исторических памятников.

Как стало известно Report, Кабинет министров в ближайшие дни примет решение в связи с внесением здания в список охраняемых государством исторических памятников.

Отметим, что Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, учитывая историческую значимость и архитектурный стиль здания, где расположен кинотеатр Salaam Cinema Baku, включила его в список недавно обнаруженных исторических памятников. Затем в июне Кабмин обратился в Национальную академию наук Азербайджана для получения заключения о внесении здания в список охраняемых государством исторических памятников. Институт архитектуры и искусства НАНА дал положительный отзыв о внесении здания в список охраняемых государством исторических памятников и отправил заключение в Министерство культуры.

Напомним, что известное как "Малаканский дом" историческое здание на улице Сулеймана Рустама, 10 в Баку является частной собственностью. В настоящее время в здании функционирует кинотеатр Salaam Cinema Baku. В начале мая из-за истечения срока договора владелец дома хотел выселить кинотеатр и отремонтировать здание. Однако сотрудники кинотеатра отказались покидать здание. Они утверждали, что владелец намеревается снести здание. Сотрудники Salaam Cinema Baku направили первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой обращение по данному вопросу. Первый вице-президент взяла вопрос под контроль.