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    К пещере Дамджылы проводится новая дорога

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Проводится новая дорога к пещерному лагерю Дамджылы, расположенному в заповеднике Авей на территории Газахского района.

    Как сообщили Report в министерстве культуры, министр культуры Абульфас Гараев в прошлом году во время знакомства с археологическими работами на территории заповедника поручил усилить дальнейшую деятельность заповедника.

    Госслужба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры подготовила соответствующие предложения по развитию заповедника.

    При поддержке Исполнительной власти Газахского района на данной территории уже приступили к работам по благоустройству. Кроме того, глава ИВ Газахского района с целью улучшения и привлечения большего числа туристов к окрестностям горы Гёязан дал распоряжение соответствующим структурам провести воду в эту сторону. 

    Отметим, что по инициативе министерства культуры в филиале Дамджылы государственного историко-культурного заповедника Авей с участием японских и азербайджанских ученых действует международная экспедиция.

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