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Известный турецкий блогер поделился публикацией о "Формуле-1"

Известный турецкий блогер поделился публикацией о "Формуле-1" Известный турецкий актер и блогер Аныл Алтан поделился на своей странице в Instagram публикацией о “Формуле-1” в Баку.
Kультурная политика
11 июня 2022 г. 12:51
Известный турецкий блогер поделился публикацией о Формуле-1

Известный турецкий актер и блогер Аныл Алтан поделился на своей странице в Instagram публикацией о “Формуле-1” в Баку.

Как сообщает Report, он отметил в своей публикации, что находится в Ичеришехер и в Центре Гейдара Алиева.

"В Центре Гейдара Алиева мы увидели музыкальные инструменты, используемые с древнейших времен до наших дней. На спутнике, запущенном в 1977 году, звучит азербайджанская музыка. Эту музыку можно услышать в центре", — рассказал он.

Также блогер поделился кадрами Баку, национальных костюмов и соревнования.

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Версия на английском языке ФотоFamous Turkish blogger shares post about Formula 1
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli tanınmış bloger "Formula 1” ilə bağlı paylaşım edib

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