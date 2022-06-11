Известный турецкий блогер поделился публикацией о "Формуле-1"

Известный турецкий актер и блогер Аныл Алтан поделился на своей странице в Instagram публикацией о “Формуле-1” в Баку.

Известный турецкий актер и блогер Аныл Алтан поделился на своей странице в Instagram публикацией о “Формуле-1” в Баку.

Как сообщает Report, он отметил в своей публикации, что находится в Ичеришехер и в Центре Гейдара Алиева.

"В Центре Гейдара Алиева мы увидели музыкальные инструменты, используемые с древнейших времен до наших дней. На спутнике, запущенном в 1977 году, звучит азербайджанская музыка. Эту музыку можно услышать в центре", — рассказал он.

Также блогер поделился кадрами Баку, национальных костюмов и соревнования.