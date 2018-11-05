Известный скульптор: В Азербайджане образцы древней цивилизации объединились с современностью, создав загадочную гармонию

Париж. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане сосуществование евреев и мусульман в условиях мира и спокойствия – один из редчайших опытов в мире".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказала известный французский скульптор и художник, посол доброй воли ЮНЕСКО Едва Сер (Hedva Ser).

По ее словам, в Азербайджане евреи живут свободно: "Я была и в синагоге в поселке Красная слобода в Губинском районе. Я автор деревьев мира в 12 городах мира. В этих моих ручных работах указаны символы трех религий. Баку - один из 12 городов, где я возвела одну из своих ручных работ, посвященных миру. Возведенным в Хорватии памятником я постаралась оживить историю евреев в Европе. Одно мое посвященное миру произведение по предложению министерства обороны Люксембурга будет установлено на одном из центральных проспектов, другое будет возведено в Украине".

Деятель искусств Франции сказала, что удостоена титула посла доброй воли ЮНЕСКО: "С того времени своими работами я служу установлению мира во всем мире. Посредством созданных мной произведений скульптуры стараюсь развить культурную дипломатию. В рамках ЮНЕСКО и при поддержке этой крупной организации я являюсь организатором мероприятий, объединяющих деятелей искусства сторон конфликта. Они работают вместе, создают произведения искусств, вдохновляются работами друг друга, проявляют уважение к культуре друг друга. Я выдвинула инициативу провести такое мероприятие с деятелями искусства Кавказа и Средней Азии в Азербайджане. Мы объединением культур, представителей культуры стараемся внести свой вклад в установление мира во всем мире".

Е.Сер подчеркнула, что Азербайджан – страна с богатой культурой: "Я долгие годы тку ковры Бюиссон, которые являются частью истории Франции. Французские ковры имеет древнюю историю. У меня есть богатая личная коллекцию ковров Бюиссон. В Баку в музее также демонстрируются образцы, показывающие богатый опыт Азербайджана в сфере ковроткачества, методы, цветовую палитру и многообразие этого национального богатства. Сегодня этот вид искусства превратился в неделимую часть культуры Азербайджана. Не везде можно встретить богатые музеи. Однако в Азербайджане таких музеев много. Мне очень нравятся азербайджанские художники и их работы. Я высоко ценю азербайджанскую музыку, особенно оркестровую и джаз, и танцы. Мой первый визит в Азербайджан состоялся 7 лет назад. Тогда я открыла Ичеришехер. С тех пор каждый раз во время визитов в Азербайджан я рисую картины в Ичеришехер, и все они сегодня неделимая часть моей личной коллекции. В Азербайджане с одной стороны образцы древней цивилизации, с другой современность объединились, создав загадочную гармонию. Ночи освещенного огнями Баку великолепны. Между культурами Франции и Азербайджана всегда существовало взаимопонимание. Сегодня во Франции я вице-президент Ассоциации друзей Азербайджана. Я как смогу продолжу продвигать культуру Азербайджана во Франции и международных мероприятиях, в которых участвую".