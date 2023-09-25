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Известная пианистка Элиссо Болквадзе выступила в Центре Гейдара Алиева

Известная пианистка Элиссо Болквадзе выступила в Центре Гейдара Алиева В Центре Гейдара Алиева была представлена музыкальная программа с участием известного грузинского пианиста, артиста ЮНЕСКО во имя мира, основателя Батумского музыкального фестиваля Элиссо Болквадзе.
Kультурная политика
25 сентября 2023 г. 10:13
Известная пианистка Элиссо Болквадзе выступила в Центре Гейдара Алиева

В Центре Гейдара Алиева была представлена музыкальная программа с участием известной грузинской пианистки, артиста ЮНЕСКО во имя мира, основателя Батумского музыкального фестиваля Элиссо Болквадзе.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

На мероприятии посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что великий лидер сыграл огромную роль в укреплении современного Азербайджана. Он подчеркнул, что общенациональный лидер имел исключительные заслуги в развитии, успехе грузино-азербайджанских отношений.

Дипломат выразил благодарность за организацию мероприятия и пожелал дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Грузией.

Грузинская пианистка Элиссо Болквадзе выразила надежду на то, что с подписанием меморандума в области культуры между парламентами двух стран азербайджано-грузинские отношения выйдут на новый уровень.

На вечере в Центре Гейдара Алиева прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных классиков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəşhur pianoçu Elisso Bolkvadze Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

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