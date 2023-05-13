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Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама

Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама Заслуженный артист, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама.
Kультурная политика
13 мая 2023 г. 15:45
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама

Заслуженный артист, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама.

Как стало известно Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Сахиб Пашазаде награжден медалью "Терегги", является лауреатом Республиканского конкурса мугама 1998 года, доцентом Национальной консерватории Азербайджана.

Выступал сольно и в составе мугамного трио на многочисленных концертах и ​​фестивалях, организованных в Азербайджане и за рубежом, является лауреатом международных конкурсов.

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Версия на азербайджанском языке Məşhur tarzən Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə yeni direktor təyin edilib

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