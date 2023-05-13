Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама

Заслуженный артист, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде назначен директором Международного центра мугама.
Как стало известно Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.
Сахиб Пашазаде награжден медалью "Терегги", является лауреатом Республиканского конкурса мугама 1998 года, доцентом Национальной консерватории Азербайджана.
Выступал сольно и в составе мугамного трио на многочисленных концертах и фестивалях, организованных в Азербайджане и за рубежом, является лауреатом международных конкурсов.