Известный джазовый исполнитель Шахин Новрасли выступил с концертом в Париже - ВИДЕО

8 февраля, 2018 08:02

Париж. 8 февраля. REPORT.AZ/ В парижском клубе "Le Ducdes Lombards" состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджана, известного джазового пианиста Шахина Новрасли. Концерт прошел под руководством американского джазового исполнителя Ахмеда Джамала. Выступление Шахина Новрасли на концерте было встречено восторженными аплодисментами, вдохновенно исполненные им традиционные джазовые мелодии в синтезе с азербайджанским мугамом вызвали большой интерес. Особое место Шахин Новрасли в этот вечер уделил азербайджанской народной музыке.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.