О нас

Эльчин Алиев выступит с лекцией об архитектуре Баку

Эльчин Алиев выступит с лекцией об архитектуре Баку Известный архитектор, доктор искусствоведения и профессор Азербайджана Эльчин Алиев выступит сегодня с лекцией «Архитектура Баку».
Kультурная политика
24 июня 2023 г. 12:10
Эльчин Алиев выступит с лекцией об архитектуре Баку

Известный архитектор, доктор искусствоведения и профессор Эльчин Алиев выступит сегодня с лекцией "Архитектура Баку".

Как передает Report, лекция пройдет в арт-центре Nine Senses.

За годы профессиональной деятельности Эльчин Алиев спроектировал и воплотил в жизнь более 70-ти архитектурных и дизайнерских проектов, получивших международные награды.

Э. Алиев активный участник Всемирных конгрессов архитектуры. Его книга "Архитектура Баку 1920—1930-х годов периода конструктивизма" удостоена диплома Первой степени XIV Международного смотра-конкурса на лучшее печатное издание года среди стран Восточной Европы и СНГ.

В 2016 году Эльчин Алиев был избран президентом Бакинского Архитектурного клуба.

В 2017 году учредил (совместно с писателем Рзаевой Г. А.) Клуб интеллигенции "Окно – взгляд на культуру".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Elchin Aliyev to deliver lecture on architecture of Baku
Версия на азербайджанском языке Elçin Əliyev Bakının memarlığı haqqında mühazirə oxuyacaq

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви Дружбы
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"
21 июня 2023 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi