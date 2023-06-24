Эльчин Алиев выступит с лекцией об архитектуре Баку

Известный архитектор, доктор искусствоведения и профессор Азербайджана Эльчин Алиев выступит сегодня с лекцией «Архитектура Баку».

Известный архитектор, доктор искусствоведения и профессор Эльчин Алиев выступит сегодня с лекцией "Архитектура Баку".

Как передает Report, лекция пройдет в арт-центре Nine Senses.

За годы профессиональной деятельности Эльчин Алиев спроектировал и воплотил в жизнь более 70-ти архитектурных и дизайнерских проектов, получивших международные награды.

Э. Алиев активный участник Всемирных конгрессов архитектуры. Его книга "Архитектура Баку 1920—1930-х годов периода конструктивизма" удостоена диплома Первой степени XIV Международного смотра-конкурса на лучшее печатное издание года среди стран Восточной Европы и СНГ.

В 2016 году Эльчин Алиев был избран президентом Бакинского Архитектурного клуба.

В 2017 году учредил (совместно с писателем Рзаевой Г. А.) Клуб интеллигенции "Окно – взгляд на культуру".