Эльчин Алиев выступит с лекцией об архитектуре Баку

Известный архитектор, доктор искусствоведения и профессор Эльчин Алиев выступит сегодня с лекцией "Архитектура Баку".
Как передает Report, лекция пройдет в арт-центре Nine Senses.
За годы профессиональной деятельности Эльчин Алиев спроектировал и воплотил в жизнь более 70-ти архитектурных и дизайнерских проектов, получивших международные награды.
Э. Алиев активный участник Всемирных конгрессов архитектуры. Его книга "Архитектура Баку 1920—1930-х годов периода конструктивизма" удостоена диплома Первой степени XIV Международного смотра-конкурса на лучшее печатное издание года среди стран Восточной Европы и СНГ.
В 2016 году Эльчин Алиев был избран президентом Бакинского Архитектурного клуба.
В 2017 году учредил (совместно с писателем Рзаевой Г. А.) Клуб интеллигенции "Окно – взгляд на культуру".