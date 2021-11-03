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Известный американский музей исказил исторические факты о Низами Гянджеви

Известный американский музей исказил исторические факты о Низами Гянджеви 12:34
Kультурная политика
3 ноября 2021 г. 12:57
Известный американский музей исказил исторические факты о Низами Гянджеви
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Всемирно известный американский музей Метрополитен исказил исторические факты о великом азербайджанском поэте и мыслителе Низами Гянджеви.

По сообщению американского бюро Report, на сайте музея отмечено, что Низами Гянджеви жил и работал в Гяндже в период с 1141 по 1209 год. Однако в экспозиции самого музея имя поэта значится в списке представителей персидской литературы. Отметим, что в экспозиции музея представлены оригиналы многих знаменитых поэм Низами, входящих в "Хамсэ" ("Пятерицу"). На табло, содержащих информацию об этих произведениях, нет упоминания о том, что Низами - азербайджанец.

В ответ на запрос Report в Музее Метрополитен сообщили, что поправки в информацию об экспонируемых в музее произведениях могут быть внесены только по решению суда. "Для расследования данного вопроса требуется официальное обращение соответствующих структур, действующих на Родине автора", - отметили в музее.

Будем надеяться, что соответствующие органы направят официальное обращение в Музей Метрополитен Нью-Йорка с требованием исправить эту ошибку.

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Версия на английском языке ФотоFamous American museum distorts historical facts about Nizami Ganjavi
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın məşhur muzeyi dahi şair Nizami Gəncəvi ilə bağlı tarixi həqiqətləri təhrif edib

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