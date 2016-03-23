Известные исполнители Сербии спели азербайджанские песни на праздновании Новруза в Белграде

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз Азербайджанский Культурный Центр в Сербии, совместно с посольством Азербайджана в Сербии подготовил культурную программу в парке Ташмейдан.

Как сообщили Report в Азербайджанском Культурном Центре, вначале гостям была дана информацию об этом празднике.

В ходе мероприятия, известная сербская оперная певица Наташа Йович исполнила песню "Bu gün ayın üçüdür", а певица Ивана Мунка спела песни "Sarı gəlin" и "Laçın"

Гости мероприятия также смогли попробовать азербайджанские сладости, приготовленные по случаю праздника Новруз.