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    Известные исполнители Сербии спели азербайджанские песни на праздновании Новруза в Белграде

    Гости мероприятия также смогли попробовать азербайджанские сладости, приготовленные по случаю праздника Новруз

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ По случаю праздника Новруз Азербайджанский Культурный Центр в Сербии, совместно с посольством Азербайджана в Сербии подготовил культурную программу в парке Ташмейдан.

    Как сообщили Report в Азербайджанском Культурном Центре, вначале гостям была дана информацию об этом празднике.

    В ходе мероприятия, известная сербская оперная певица Наташа Йович исполнила песню "Bu gün ayın üçüdür", а певица Ивана Мунка спела песни "Sarı gəlin" и "Laçın"

    Гости мероприятия также смогли попробовать азербайджанские сладости, приготовленные по случаю праздника Новруз.

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