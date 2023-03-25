Известная французская актриса присоединилась к протестам против пенсионной реформы

Французская актриса и обладательница премии "Оскар" Жюльет Бинош присоединилась к протестам против пенсионной реформы во Франции, сообщает Report со ссылкой на Variety.

Французская актриса и обладательница премии "Оскар" Жюльет Бинош присоединилась к протестам против пенсионной реформы во Франции, сообщает Report со ссылкой на Variety.

Звезда фильма "Английский пациент" вместе с 300 другими кинематографистами, включая оскароносного французского режиссера Мишеля Хазанавичуса ("Артист"), подписала открытое коллективное письмо к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием отозвать пенсионный проект.

"Вы решили провести пенсионную реформу, которая является несправедливой, неэффективной и оказывает более серьезное воздействие на самые уязвимые слои населения. Ваша реформа была отвергнута подавляющим числом граждан страны", — говорится в письме.

Вопреки продолжающимся забастовкам, на прошлой неделе правительство Франции приняло законопроект об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.