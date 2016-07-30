Известная фольклорная танцевальная группа "Гина" выступила с концертом на улицах Баку

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке посольства Египта в Азербайджане известная фольклорная танцевальная группа "Гина" выступила с концертом.

Как сообщили Report в посольстве Египта, танцоры представили интересную программу на улицах города. Выступление группы "Гина" вызвало большой интерес и сопровождалось аплодисментами.

Отметим, что фольклорная танцевальная группа "Гина" находится в Баку по случаю национального Дня Арабской Республики Египет.