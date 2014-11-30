Издательства из 40 стран мира принимают участие в Международной книжной ярмарке в Мексике

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Большое внимание публики привлекает XXVIII Международная книжная ярмарка, открывшаяся в субботу в мексиканском городе Гвадалахара (западный штат Халиско). Как сообщили организаторы мероприятия, образцы своей продукции на нем представляет более 1,9 тыс. издательств из 40 стран мира.

В работе ярмарки, который считается крупнейшей в мире выставкой-продажей литературы на испанском языке, примут участие 650 писателей из 22 стран. Во время книжного форума они представят новинки своего творчества, проведут встречи с читателями, в рамках фестиваля состоятся также круглые столы, концерты и конопоказы. Состоятся и специальные мероприятия в честь таких всемирно известных литераторов, как Габриэль Гарсия Маркес, Октавио Пас и Хулио Кортасар. Почетным гостем форума в этот раз стала Аргентина, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

В первый день ярмарки состоялась церемония вручения престижной Премии в области литературы на романских языках, которая была учреждена более 20 лет назад. В этом году ее удостоен известный итальянский писатель Клаудио Маргис.

По расчетам организаторов, нынешнюю выставку-продажу печатной продукции, которая завершится 7 декабря, посетит не менее 700 тысяч человек.