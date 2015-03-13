Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Кишиневе состоялся последний этап культурного проекта "Слушать, слышать и понимать друг друга", реализуемого Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО Азербайджана и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО Молдовы при содействии посольства Азербайджана в Молдове. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства, целью данного проекта является популяризация азербайджанской культуры в Молдове, расширение поля межкультурного диалога, установление новых контактов между молдавской и азербайджанской молодежью посредством изучения культуры и традиций друг друга.

В реализации данного культурного проекта приняли участие ученики 8 средних школ-лицеев Кишинева. Каждая школа подготовила и представила презентацию на различные темы, посвященные истории, культуре, природе, экономике Азербайджана, современным достижениям нашей страны.

По итогам данного культурного проекта состоялось награждение победителей ценными подарками от имени Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азербайджана.

Также по итогам издана книга азербайджанских народных сказок на молдавском языке.

Генеральный секретарь Национальной Комиссии Молдовы по делам ЮНЕСКО Константин Руснак наградил посла Азербайджана в Молдове Намика Алиева медалью Национальной Комиссии Молдовы по делам ЮНЕСКО "За выдающийся вклад в продвижение идей ЮНЕСКО, в укрепление отношений дружбы между Молдовой и Азербайджаном".

На мероприятии приняли также участие министр культуры Молдовы Моника Бабук, генеральный секретарь Национальной Комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Гюнай Эфендиева, заместитель генерального секретаря Национальной Комиссии Молдовы по делам ЮНЕСКО Луминица Друмя, профессор Низами Мамедов, ответственный сотрудник министерства образования Азербайджана Фируза Султанзаде.