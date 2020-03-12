Из-за коронавируса ограничен доступ к музеям и библиотекам

С 6 марта по приказу министра культуры Абульфаса Гараева внедрен план мероприятий для предотвращения связанной с коронавирусом возможной опасности в культурных учреждениях и повышения эффективности соответствующих профилактических мер в данной сфере.

Об этом Report сказал заведующий отделом информации и связям с общественностью Минкультуры Интигам Гумбатов.

По его словам, во всех подведомственных министерству учреждениях проводятся санитарно-гигиенические и дезинфицирующие работы: "Массовые мероприятия в закрытых помещениях откладываются, проводятся соответствующие мероприятия по ограничению иностранных командировок, просвещению и проведению текущих работ".

И.Гумбатов отметил, что для повышения эффективности работ в данной сфере сегодня был подписан очередной приказ: "Согласно приказу, деятельность музеев и центральных библиотек, функционирующих в Баку и регионах, ограничена".