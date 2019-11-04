IV Фестиваль польских фильмов "Висла" пройдет в Азербайджане

12 ноября фестиваль польских фильмов "Висла" пройдет в Баку в четвертый раз.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Польши в Азербайджане, программа «Вислы» объединяет лучшие польские фильмы последних лет, которые уже успели полюбиться не только на родине, но и зрителям других стран. На открытии фестиваля будет показана историческая драма Филипа Байона «Камердинер» — вдохновленная реальными событиями историю кашубского мальчика, после смерти родителей попавшего на воспитание к прусской аристократке.

Историческую тематику продолжит «Помилование» Яна Якуба Кольского, посвященное реалиям послевоенной Польши. Сын Ханны и Якуба был расстрелян Управлением безопасности Польши осенью 1946 года. Родители решают достойно похоронить его в расположенной в 500 км от их дома Кальварии Пацлавской, а их путешествие становится метафорическим странствием в глубину человеческой души.

Для любителей батальных сцен «Висла» привезет в Баку фильм «Эскадрилья 303. Подлинная история» — эффектную драму о польских летчиках-асах, снятую по мотивам одноименного бестселлера Аркадия Фидлера.

Комедия «Юлиуш» рассказывает о скромном учителе ИЗО, главная проблема которого – отец, который несмотря на два инфаркта отказывается менять стиль жизни. Кажется, что помочь с ним справиться Юлиушу может только случайно встреченная ветеринар Дорота. Однако, со временем окажется, что проблемы только начинаются.

«Как кошка с собакой» — последний фильм Януша Кодратюка, сладко-горький рассказ о взаимоотношениях в нетипичной семье с её конфликтами и соперничеством, не лишенный трогательных моментов и искренней близости.

Завершит фестиваль «Холодная война» Павла Павликовского, принесшая Польше номинацию на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и четыре награды Европейской киноакадемии. Неудивительно, ведь это — универсальная история о любви, на пути которой встают политика, превратности судьбы и недостатки главных героев, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

Больше информации «Висле» — на сайте фестиваля: www.festiwalwisla.pl