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ИВ Баку: Началось восстановление исторического здания

ИВ Баку: Началось восстановление исторического здания В настоящее время специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы для восстановления фасада исторического здания
Kультурная политика
6 ноября 2020 г. 11:02
ИВ Баку: Началось восстановление исторического здания

Минувшим днем сотрудники исполнительной власти города Баку и Министерства культуры Азербайджана провели оперативные мероприятия в связи с незаконной покраской фасада исторического здания, расположенного на пересечении улиц Алашрафа Ализаде и Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщили Report в ИВ города Баку, в настоящее время специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы для восстановления фасада исторического здания.

В результате принятых мер в отношении арендатора и владельца объекта был применен максимальный штраф, предусмотренный в Кодексе об административных правонарушениях, вынесено серьезное предупреждение, территория взята под контроль.

Было принято решение с целью изучения состояния расположенных в столице историко-культурных памятников провести совместные проверки со стороны ИВ Баку и Министерства культуры.

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Версия на азербайджанском языке BŞİH: Tarixi binanın bərpasına başlandı

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