IV Бакинский международный гуманитарный форум пройдет 2-3 октября

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ IV Бакинский международный гуманитарный форум состоится в этом году 2-3 октября. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Форума, в рамках мероприятия будут проведены 8 круглых столов с участием выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты с разных стран мира, состоится презентация Бакинского международного центра мультикультурализма. Участники обменяются мнениями по таким вопросам как "Сравнительные исследования мультикультурализма", "Транформация медиа в цифровой эпохе: новые тренды развития", "Роль междисциплинарной интеграции в инновационном развитии", "Устойчивое развитие и экологическая цивилизация", "Вызовы глобализации: между традицией и транформацией", "Молекулярная биология и биотехнология в XXI веке", Конвергенция технологий и очертания будущего: основные вызовы XXI века", "Гуманизм как базовая ценность".

Бакинский международный гуманитарный Форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обменов мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера представляющих интерес для всего человечества.

Инициаторами проведения форума в 2010 году явились президент Азербайджана Ильхам Алиев и его коллега экс-президент России Дмитрий Медведев.