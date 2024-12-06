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Итальянский "звездный" шеф использовал азербайджанский шафран на мастер-классе в Баку

Итальянский "звездный" шеф использовал азербайджанский шафран на мастер-классе в Баку Итальянский шеф-повар со звездой Мишлен в рамках Недели итальянской кухни, проходящей в Баку с 4 по 10 декабря, провел мастер-класс и использовал для своего блюда азербайджанский шафран.
Kультурная политика
6 декабря 2024 г. 17:58
Итальянский звездный шеф использовал азербайджанский шафран на мастер-классе в Баку

Итальянский шеф-повар со звездой Мишлен в рамках Недели итальянской кухни, проходящей в Баку с 4 по 10 декабря, провел мастер-класс и использовал для своего блюда азербайджанский шафран.

Как заявил Report Андреа Бертон, он выбрал для мероприятия традиционное для его родной Ломбардии блюдо - ризотто с шафраном специально, чтобы он смог включить в него и местный продукт.

Бертон также отметил, что "звездность" вовсе не отягощает его, так как он любит свою работу и считает себя знаменитым только для своей семьи.

Представители сектора гостеприимства – отельеры и рестораторы, местные СМИ наблюдали за процессом приготовления и слушали объяснения Бертона об особенностях приготовления блюда.

"Ризотто – традиционно для Ломбардии и ее столицы Милана, откуда я родом, но столь распространено в других частях Италии", - сказал шеф Report, рассказывая о своих предпочтениях. Для него не стоит вопрос, паста, пицца или что-то другое – однозначно ризотто, отметил он, добавив, что любая еда, которая хорошо усваивается, может считаться здоровой.

В Азербайджане итальянский шеф-повар провел несколько мастер-классов и побывал на прямом эфире кулинарного шоу на телеканал AzTV, где продемонстрировал свое мастерство телезрителям.

Неделя итальянской кухни призвана ознакомить широкую аудиторию с культурным наследием Италии, важной частью которой является кулинария.

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Версия на английском языке ФотоItalian chef uses Azerbaijani saffron during master class in Baku

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