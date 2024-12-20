Итальянский министр: Мы высоко ценим вклад Фонда Гейдара Алиева в реставрацию историко-религиозного наследия в Италии

Находящийся с визитом в Италии министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры Италии Алессандро Джули.

Находящийся с визитом в Италии министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры Италии Алессандро Джули.

Как сообщили Report в министерстве, Алессандро Джули подчеркнул заинтересованность Италии в развитии культурного сотрудничества с Азербайджаном. "Мы высоко ценим вклад Фонда Гейдара Алиева в реставрацию историко-религиозного наследия в Италии и Ватикане и выражаем благодарность азербайджанской стороне", - отметил итальянский министр.

Адиль Керимли, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул важность партнерства с Италией. Он напомнил, что в 2014 году была подписана Совместная декларация "О стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой".

"Между двумя странами также развивается культурное сотрудничество, в частности, в области сохранения историко-культурного наследия, архитектуры и дизайна. Италия, обладая богатым опытом в области реставрации и охраны историко-культурного наследия, музейного и библиотечного дела, представляет интерес для Азербайджана, который стремится использовать этот опыт", - сказал он.

Министр проинформировал о разрушении историко-культурного наследия Азербайджана в период армянской оккупации, подчеркнув, что Италия также вносит вклад в процесс восстановления освобожденных территорий.

Во время встречи стороны обсудили вопросы управления культурными учреждениями, организации гастролей музыкальных коллективов и другие направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.