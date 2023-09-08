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Историческую часть сельского кладбища в Джалилабаде включат в реестр памятников культуры

Историческую часть сельского кладбища в Джалилабаде включат в реестр памятников культуры Часть кладбища, села Гаджиисмаиллы Джалилабадского района, относящееся к эпохе Средневековья, никак не исследована и не взята под государственный контроль. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство местных жителей.
Kультурная политика
8 сентября 2023 г. 14:43
Историческую часть сельского кладбища в Джалилабаде включат в реестр памятников культуры

Часть кладбища, села Гаджиисмаиллы Джалилабадского района, относящееся к эпохе Средневековья, никак не исследована и не взята под государственный контроль. Сложившаяся ситуация вызвала недовольство местных жителей.

Как сообщает муганское бюро Report, по предварительным оценкам, часть кладбища относится к XIV-XVI векам, но здесь имеются многочисленные элементы культуры еще более раннего периода.

Как заявили в Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, кладбищенский участок был взят под контроль сотрудниками Сальянского регионального управления. В то же время, учитывая его историческую значимость, ведутся необходимые работы по включению территории в реестр недвижимых памятников истории и культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda kənd qəbiristanlığının tarixi hissəsi mədəniyyət abidələrinin reyestrinə daxil ediləcək

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