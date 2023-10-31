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Исрафил Исрафилов: Проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане - радостное событие

Исрафил Исрафилов: Проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане - радостное событие Этот год насыщен праздниками, а проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане еще одно радостное событие. ТЮРКСОЙ придает большое значение проведению этого фестиваля в нашей стране совместно с Министерством культуры. В связи с эт
Kультурная политика
31 октября 2023 г. 20:10
Исрафил Исрафилов: Проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане - радостное событие

Этот год насыщен праздниками, а проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане еще одно радостное событие. ТЮРКСОЙ придает большое значение проведению этого фестиваля в нашей стране совместно с Министерством культуры. В связи с этим мы выражаем благодарность руководству организации.

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал журналистам заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения Исрафил Исрафилов.

"Мы сегодня обсуждаем театральные, творческие, организационные, кадровые проблемы тюркоязычных стран, проблемы связанные с репертуаром. Хочу сказать, что мы мало знакомы с литературой, драматургией друг друга. Мы сейчас говорим об очень большом тюркском единстве и вопросах сотрудничества и думаем очень скоро восполнить эту пустоту", - сказал Исрафилов.

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Версия на азербайджанском языке Türk dövlətlərinin mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq edə biləcəyi sahələr açıqlanıb

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