Исрафил Исрафилов: Проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане - радостное событие

Этот год насыщен праздниками, а проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане еще одно радостное событие. ТЮРКСОЙ придает большое значение проведению этого фестиваля в нашей стране совместно с Министерством культуры. В связи с эт

Этот год насыщен праздниками, а проведение Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ в Азербайджане еще одно радостное событие. ТЮРКСОЙ придает большое значение проведению этого фестиваля в нашей стране совместно с Министерством культуры. В связи с этим мы выражаем благодарность руководству организации.

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал журналистам заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения Исрафил Исрафилов.

"Мы сегодня обсуждаем театральные, творческие, организационные, кадровые проблемы тюркоязычных стран, проблемы связанные с репертуаром. Хочу сказать, что мы мало знакомы с литературой, драматургией друг друга. Мы сейчас говорим об очень большом тюркском единстве и вопросах сотрудничества и думаем очень скоро восполнить эту пустоту", - сказал Исрафилов.