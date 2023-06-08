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Исмаил Серагельдин: Низами Гянджеви был поэтом эпохи

Исмаил Серагельдин: Низами Гянджеви был поэтом эпохи Великий Низами Гянджеви был не только уникальным человеком, но и поэтом и мыслителем эпохи.
Kультурная политика
8 июня 2023 г. 13:44
Исмаил Серагельдин: Низами Гянджеви был поэтом эпохи

Великий Низами Гянджеви был не только уникальным человеком, но и поэтом и мыслителем эпохи.

Как передает Report, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в ходе проходящей сегодня в Гяндже панели, посвященной богатому наследию поэта.

Он подчеркнул, что деятельность Международного центра, который носит имя великого мыслителя, началась 11 лет назад.

"Я всегда был впечатлен наследием Низами Гянджеви. Он преуспел во многих сферах, не только в искусстве - математике, юриспруденции, астрономии и т.д.",- сказал он.

По мнению Серагельдина, сегодня мир сталкивается с множеством социальных проблем, а Низами Гянджеви говорил об этих проблемах в своих произведениях еще в те времена.

"Он прославлял идеи гуманизма, гендерного равенства, прививал уважение к женщинам", - добавил он.

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Версия на английском языке Ismail Serageldin: 'Nizami Ganjavi was a poet of the era'
Версия на азербайджанском языке İsmail Serageldin: "Nizami Gəncəvinin irsi məndə həmişə dərin təəssürat yaradıb"

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