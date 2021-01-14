ИСЕСКО откроет в Азербайджане региональный центр

Министр: "Уверены, что этот центр послужит развитию не только наших отношений, но и в целом региона"

В течение года Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) откроет в Азербайджане регионльный центр.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил на совместной пресс-конференции.

"Мы очень рады, что ИСЕСКО дал согласие на открытие в Азербайджане регионального центра и уверены, что этот центр послужит развитию не только наших отношений, но и в целом региона".

"Мы решили, что открытие в Баку регионального центра ИСЕСКО полностью отражает наш новый подход и формат организации. Кроме того, в беседе с президентом Азербайджана мы также говорили о возможности его переноса в город Шуша, после того, как там будет налажена вся инфраструктар доя нормальной жизни", - заявил в свою очередь генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малики.