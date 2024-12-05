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ИСЕСКО приступила к оценке культурного наследия в Шуше

ИСЕСКО приступила к оценке культурного наследия в Шуше Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) приступила к работе по оценке культурного наследия в Шуше.
Kультурная политика
5 декабря 2024 г. 17:51
ИСЕСКО приступила к оценке культурного наследия в Шуше

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) приступила к работе по оценке культурного наследия в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель сектора гуманитарных и социальных наук ИСЕСКО Рамата Алмами Мбайе на панельной сессии в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

Она подчеркнула важность защиты и сохранения культурного наследия, особенно в условиях конфликтов. "Защита наследия в такие периоды особенно важна. ИСЕСКО выступила с этой инициативой и на COP29", - сказала она.

По ее словам, организация недавно начала работу по оценке культурного наследия в Шуше.

"Необходимо определить, насколько это наследие ценно для исламского мира. Оценка также внесет вклад в восстановление справедливости", - сказала она.

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