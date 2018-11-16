Институты художеств Азербайджана и России договорились о сотрудничестве

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская государственная академия художеств (АГАХ) и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Report.

Соглашение было подписано в Санкт-Петербурге в рамках международного культурного форума.

Свои подписи под документом в присутствии вице-премьера России Ольги Голодец поставили ректор Азербайджанской академии художеств Омар Эльдаров и ректор Института И.Е.Репина Семен Михайловский. Соглашение предусматривает обмен преподавателями и студентами, обмен художественными выставками, совместные мастер-классы. Кроме этого, Институт И.Е.Репина обязуется создать условия для возможности бесплатного обучения одного студента, рекомендованного АГАХ.

Отметим, что ранее Ольга Голодец в ходе поездки в Баку посетила Академию художеств и заявила о планах развивать сотрудничество российских образовательных учреждений в сфере культуры и азербайджанской академии.