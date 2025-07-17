Иностранные художники и скульпторы представляют свои работы на международном симпозиуме "МетбуАрт"

Иностранные художники и скульпторы представляют свои работы на международном симпозиуме "МетбуАрт"

В Баку продолжается международный симпозиум "МетбуАрт", посвященный 150-летию национальной прессы.

Как сообщает Report, симпозиум, организованный по инициативе "Азербайджанского издательства", направлен на привлечение внимания к пути развития азербайджанской прессы и отражение более чем вековой истории тесно связанного с ней издательства "Азербайджан" языком искусства.

В рамках мероприятия, проходящего под лозунгом "Слово. Печать. Форма – объединяющиеся миры", создаются произведения искусства из бумажных отходов, устаревшего и вышедшего из строя оборудования полиграфической промышленности, запасных частей и других технических материалов.

По словам генерального директора издательства "Азербайджан" Лейлы Гюлалиевой, в симпозиуме участвуют 17 азербайджанских и 17 иностранных художников, фотографов и скульпторов:

"Другие художники также могут прийти и представить свои работы, а также посетить мастер-классы. Завтра известный азербайджанский фотограф Сянан Алескеров примет участие в дискуссиях. 19 июля египетский художник Мохаммед Абуэльнага проведет обсуждения. А в воскресенье состоятся открытые мастер-классы. С 11 до 5 каждый может прийти в издательство "Азербайджан" и принять участие в этом симпозиуме".

Участница симпозиума из Турции Айшеджан Куртай отметила, что работает в области пластического искусства уже 30 лет:

"У меня есть мастерская в Стамбуле. Условия, созданные для нас в Баку, очень интересны. Мы находимся в контакте с иностранными художниками, что побуждает нас работать еще лучше".

Художник из Египта Мохамед Абуэльнага отметил, что участие в таком симпозиуме дает возможность познакомиться с культурой и традициями разных народов и создать новые работы:

"В своих работах, которые я здесь создаю, я пытаюсь показать важность и влияние информации для всего мира. Я пытаюсь показать, что любая информация серьезно влияет на жизнь людей. Войны, происходящие сегодня в мире, вызывают вопрос у наших будущих поколений. Как они будут жить в таком мире?"

Художник отметил, что был в Баку 10 лет назад, и это его второй визит в Азербайджан:

"Баку очень похорошел. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, город стал еще современнее".

22 июля международный художественный симпозиум "МетбуАрт", посвященный 150-летию национальной прессы, завершится открытой выставкой.

Фото: Самира Гасанова