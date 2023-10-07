Имрам Крийя: Находясь в Азербайджане, чувствую себя как дома

Мастер крийя-йоги, музыкант и композитор Имрам Крийя, прибывший в Азербайджан для участия в международном фестивале духовных и телесных практик Nine Senses Fest, находясь у нас в стране ощущает себя как дома.

"Находясь в Азербайджане, чувствую себя как дома".

Как передает Report, об этом заявил журналистам на пресс-конференции мастер крийя-йоги, музыкант и композитор Имрам Крийя, прибывший в Азербайджан для участия в международном фестивале духовных и телесных практик Nine Senses Fest, который проходит при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

"Я родом из Дагестана, и климатическая зона в Азербайджане очень схожа с той, где я родился", - сказал он.

По его словам, он духовно бывал в Азербайджане много раз, хотя физически находится в нашей стране в четвертый раз: "Азербайджан для меня особое место. Здесь живут добрые и, самое главное, целеустремленные люди. Я музыкант, который на протяжении многих лет исполнял азербайджанскую музыку. Когда пел на азербайджанском языке, я словно переносился в вашу страну. Азербайджанская культура мне очень близка".

Он также подчеркнул, что музыка является посланием свыше: "Азербайджанская музыка всегда говорит о чем-то возвышенном".

В ходе пресс-конференции Имрам Крийя рассказал про то, как найти гармонию в себе и в окружающем мире: "Для того, чтобы изменить мир вокруг, нужно изменить свое сознание. Нужно, в первую очередь, полюбить себя. А для этого надо понимать себя. В этом вопросе могут помочь медитации".

И.Крийя подчеркнул, что йога не является религией, но выступает в качестве инструмента для воссоединения с Высшим Я.

Напомним, что сегодня вечером прошел концерт Имрама Крийя "Fusion".

Данный фестиваль, который завершится 8 октября, позволит участникам познакомиться практически со всеми актуальными мировыми трендами гармоничного развития человека.

Это масштабное мероприятие в области саморазвития и здоровья проводится в Азербайджане впервые при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, хедлайнеры, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.