Имена еще четырех молодых талантов Азербайджана включены в "Золотую книгу"

12 января, 2017 19:17

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам". Как сообщает Report, согласно документу, имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и им присуждена специальная ежемесячная стипендия: Алиева Зеррин Тахир гызы - учащаяся Центральной школы искусств имени Кара Караева Ибрагимов Мурад Айдын оглу - учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 12 имени Тофика Кулиева города Баку Гаджиев Махир Ягуб оглу - учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку Мамедов Эльчин Нариман оглу - учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку.

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