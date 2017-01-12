Имена еще четырех молодых талантов Азербайджана включены в "Золотую книгу"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присуждении специальной стипендии молодым талантам".
Как сообщает Report, согласно документу, имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки, вписаны в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана и им присуждена специальная ежемесячная стипендия:
Алиева Зеррин Тахир гызы - учащаяся Центральной школы искусств имени Кара Караева
Ибрагимов Мурад Айдын оглу - учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 12 имени Тофика Кулиева города Баку
Гаджиев Махир Ягуб оглу - учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку
Мамедов Эльчин Нариман оглу - учащийся Одиннадцатилетней музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей города Баку.
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