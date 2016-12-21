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    Имена двух молодых талантов Азербайджана будут включены в "Золотую книгу"

    Им также присуждена специальная ежемесячная стипендия

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальной стипендии молодым талантам.

    Как передает Report, согласно распоряжению, в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана будут включены имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки:

    Бехбудова Рашида Аладдин оглу - учащегося средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля

    Исмайловой Нармины Захид гызы - учащейся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

    Им также присуждена специальная ежемесячная стипендия. 

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