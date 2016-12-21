Имена двух молодых талантов Азербайджана будут включены в "Золотую книгу"

21 декабря, 2016 19:10

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении специальной стипендии молодым талантам. Как передает Report, согласно распоряжению, в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана будут включены имена следующих лиц, обладающих особым талантом в области музыки: Бехбудова Рашида Аладдин оглу - учащегося средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Исмайловой Нармины Захид гызы - учащейся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Им также присуждена специальная ежемесячная стипендия.

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