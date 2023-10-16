Ильхам Алиев обратился к участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые дамы и господа!

Сердечно приветствую вас на торжественной церемонии, проводимой в Баку по случаю 30-летия создания Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ.

Тюркский мир с его древней и величественной культурой вписал вызывающие гордость яркие страницы в историю человеческой цивилизации. Черпая силы из своего славного прошлого, тюркские народы всегда с честью выходили из испытаний временем и сегодня сохранили свою национально-культурную самобытность. ТЮРКСОЙ, как первая международная организация, созданная между братскими тюркскими странами, за минувший период внесла заслуживающий одобрения вклад в защиту общетюркского культурного наследия, отличающегося исключительным богатством, передачи этого большого достояния будущим поколениям и популяризации его в мире.

Реализованные при организационной поддержке и непосредственном участии ТЮРКСОЙ проекты, которые приобрели традиционный характер, регулярно проводимые дни культуры, фестивали искусств, а также торжественно отмечаемые юбилеи шедевров тюркского мира, знаменательных историко-культурных событий и выдающихся личностей углубили и укрепили взаимоотношения между тюркскими народами. Организация и сегодня прилагает все усилия для сближения деятелей культуры и искусства стран-членов. Ее деятельность всегда получала высокую оценку на всех саммитах руководителей тюркских государств, в совместных декларациях глав государств и правительств.

Азербайджан всегда поддерживал ТЮРКСОЙ реализацией крупномасштабных проектов, связанных с защитой и пропагандой общего тюркского наследия, старался расширить культурную интеграцию тюркоязычных стран. Сотрудничество между организацией и нашей республикой в настоящее время находится на самом высоком уровне. Объявление города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году, проведение I Культурного форума тюркского мира, посвященного 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и "Дней культуры ТЮРКСОЙ" являются наглядными показателями наших совместных усилий в этом направлении.

Желаю каждому из вас новых успехов на пути к дальнейшему укреплению единства тюркского мира, достойной защиты и сохранения наших общих культурно-духовных ценностей".