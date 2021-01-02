Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования семье Робера Оссейна

Робер Оссейн говорил: "Я обожаю Азербайджан. Эту любовь мне привил мой отец, который все время играл дома на таре"

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями семье французского актера азербайджанского происхождения Робера Оссейна в связи с его кончиной.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Вместе с Мехрибан ханум выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью выдающегося представителя мирового театрального и киноискусства, актера, сценариста, режиссера Робера Оссейна.

Яркие образы, которые Робер Оссейн во время своей насыщенной сценической и экранной деятельности воплотил в жизнь, уникальные выступления, многочисленные спектакли, постановщиком которых он был, являются яркими примерами искусства кино и театра.

Робер Оссейн был настоящим другом Азербайджана. Хотя гордившийся своими азербайджанскими корнями Робер Оссейн и проживал за пределами нашей страны, душой он был привязан к отчему краю. Именно по этой причине он неоднократно посещал нашу страну. В Азербайджане к нему всегда относились с большим уважением и симпатией. Всегда с огромной теплотой вспоминаю наши встречи и беседы с ним.

Светлая память о незабвенном мастере и искреннем человеке Робере Оссейне будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал".

Французский актер, режиссер и театральный деятель Робер Оссейн умер 31 декабря в возрасте 93 лет.

Он снялся более чем в 100 фильмах для кино и телевидения. Одной из самых известных работ Оссейна была роль графа Жоффрея де Пейрака во французской киносаге "Анжелика - маркиза ангелов".

Актер был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

Робер Оссейн имеет азербайджанские корни, его отец – Аминулла Гусейнов – азербайджанец.

Во время своего приезда в Баку в июне 2015 года, когда он выступал в качестве звездного факелоносца Первых Европейских игр, Робер Оссейн говорил: "Я обожаю Азербайджан. Эту любовь мне привил мой отец, который все время играл дома на таре. Много слышал о Баку ранее, но мой первый визит в Азербайджан, который состоялся несколько лет тому назад по приглашению первой леди Мехрибан Алиевой, превзошел все мои ожидания. Я влюбился в Баку с первого взгляда — люди, музыка, еда, гостеприимство — все невероятно. Всегда плачу, прогуливаясь по улицам азербайджанской столицы. Ощущая всю древнюю историю страны, глаза наполняются слезами, особенно это чувствуется в Старом городе. Так люблю Баку, что думаю остаться тут жить и работать".