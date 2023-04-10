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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева направили венок на церемонию прощания с Азерпашой Нематовым

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева направили венок на церемонию прощания с Азерпашой Нематовым Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева направили венок на церемонию прощания с народным артистом Азербайджана, председателем правления Союза театральных деятелей, художественным руководителем - главным режиссером и директором др
Kультурная политика
10 апреля 2023 г. 13:14
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева направили венок на церемонию прощания с Азерпашой Нематовым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили венок на церемонию прощания с народным артистом Азербайджана, председателем правления Союза театральных деятелей, художественным руководителем - главным режиссером и директором драмтеатра Азерпашой Нематовым.

Как сообщает Report, венок возложен перед гробом покойного в Государственном драматическом театре.

А.Нематов будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Азерпаша Нематов скончался 9 апреля в возрасте 76 лет.

Азерпаша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 года осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссер-постановщиком. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Azərpaşa Nemətovun vida mərasiminə əklil göndərib

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