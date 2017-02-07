Ильхам Алиев подписал распоряжения о проведении 100-летних юбилеев Джовдета Гаджиева и Тофика Кулиева

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Джовдета Гаджиева.

Как сообщает Report, согласно документу, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Джовдета Гаджиева.

В распоряжении подчеркивается, что в 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, известного общественного деятеля и педагога, лауреата государственных премий СССР, народного артиста, профессора Джовдета Гаджиева (Ахмеда Джовдета Исмаил оглу Гаджиева).

Один из основоположников национального симфонизма Джовдет Гаджиев является выдающейся личностью, занимающей почетное место в истории богатой музыкальной культуры Азербайджана. Его творчество, воспевавшее духовную красоту человека в новаторском единстве традиций национального и мирового музыкального искусства, всегда характеризовалось высокой гражданской идеей и глубоким эстетическим содержанием. Выдающийся мастер осуществлял заслуживающую одобрения деятельность и в области подготовки нового поколения музыкантов для профессиональной композиторской школы в нашей стране.

Глава государства также подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофика Кулиева.

Согласно документу, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики поручено с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Тофика Кулиева.

В распоряжении подчеркивается, что в 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофика Алекпер оглу Кулиева.

Один из создателей азербайджанской эстрадной музыки Тофик Кулиев, как мастер, обладавший своеобразным оригинальным стилем, вписал новые яркие страницы в многовековую летопись национальной культуры. Его разнообразные произведения в различных жанрах, обогатившие сокровищницу культурных ценностей нашего народа и до сих пор занимающие широкое место в репертуаре исполнителей, принадлежащих к разным поколениям, прививают людям привязанность к национально-духовным ценностям и высокий художественно-эстетический вкус.